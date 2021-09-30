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  4. Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber oyunculuğa iddialı sahnelerle adım attı

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber oyunculuğa iddialı sahnelerle adım attı

30.09.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber modelliğin ardından oyunculuğa adım attı. 20 yaşındaki manken korku-drama dizisi American Horror Story'nin 10. sezonunda iddialı sahnelerde göründü.

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber oyunculuğa iddialı sahnelerle adım attı

90’lı yıllara damgasını vuran top model Cindy Crawford’ın kendisi gibi manken olan kızı Kaia Gerber, oyunculuğa adım attı.

20 yaşındaki model, her bir sezonu başka bir hikayeyi konu alan American Horror Story kadrosuna katıldı. Kaia Gerber ilk dizisinde fazla cesur bulundu.

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Seks sahnelerinde rol alan Gerber'in diziden görüntüleri ortaya çıktı.

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Dizinin yaratıcısı Ryan Murphy, Instagram'dan yaptığı paylaşımda American Horror Story'nin 10. yeni sezonunda biri denizde diğeri kumda olmak üzere iki korkunç hikayeyi ele alacağını da açıkladı.

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Ayrılık yaradı! Üst üste paylaştıAyrılık yaradı! Üst üste paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Kaia Gerber
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