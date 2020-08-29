YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çine’de ahır yangını

Çine’de ahır yangını

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesi Cumalı Mahallesi’nde çıkan ahır yangını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aydın’ın Çine ilçesi Cumalı Mahallesi’nde çıkan ahır yangını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumalı Mahallesi’ndeki bir ahırda yangın çıktı. Yangın haberinin duyulmasının ardından itfaiye ekipleri hızla yangın bölgesine intikal etti. Ahırdaki samanların tutuşması üzerine büyüyen yangın, etraftaki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken ahırda ve bir araçta maddi hasar meydana geldi. Ahırdaki hayvanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra ASKİ’ye ait arazözler ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş makineleriyle de müdahalede bulunuldu.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
13:15
İkindi
16:54
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Esin Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.