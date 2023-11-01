Çine’de Sarnıç Muhtarı görevden alındı

Çine’ye bağlı Sarnıç Mahallesi Muhtarı Bülent Öztürk, görevinden alındı. Edinilen bilgiye göre muhtar Öztürk’ün, sağlığa zararlı yüklü miktarda kimyasal maddenin taşınması veya bulundurulması suçundan davası olduğu ve dava sonucunda ceza alması üzerine Çine Kaymakamlığı harekete geçti. Yapılan incelemenin ardından muhtar Öztürk’ün hüküm giydiği tespit edilirken, muhtar görevinden alındı. Çine Kaymakamlığı tarafından muhtarlık görevine ise 1. aza Yunus Sever getirildi. Sever’in 31 Mart 2024’te yapılacak olan seçimlere kadar görevi sürdüreceği öğrenildi.

