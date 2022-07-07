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Çinko metal mi, ametal mi? Çinko periyodik tabloda hangi gruptadır?

07.07.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinko, antik çağlardan beri bilinmektedir. Fakat üretimi ve kullanılması tam olarak bilinmediğinden sık sık diğer elementler ile karıştırılır. Strabos'un yazdığı Mysia isimli eserin Andriera isimli bölümünde "Sahte gümüş" olarak metalin ilk tarifi, yapılmıştır. Diğer elementler ile karıştırılan Çinko metal mi, ametal mi? Çinko periyodik tabloda hangi gruptadır?

Çinko metal mi, ametal mi? Çinko periyodik tabloda hangi gruptadır?

Periyodik tabloda dikey sütunlara grup denmektedir. Gruplar belirlenirken son katmandaki elektron sayısı önemli bir kriterdir. Örneğin bir C grubuna ait elementin son katmanında kaç tane elektron varsa grup sıralaması da o olur. Yani örneğin son katmanında 4 olan bir elementin grubu da 4’tür. Daha yalın bir anlatım ile son katman sayısı grubu belirliyor. Element tablosunda 8 tane A, 8 tane de B grubu bulunur. A grubu elementlerinin diğer ismi baş grup elementleridir.

Bazı grupların özel isimleri şunlardır;

  • 1A grubuna Alkali metal'ler denir. Hidrojen elementi dışında hepsi metaldir.
  • 2A grubu ise Toprak alkali metalleridir.
  • 3A grubuna Toprak metalleri ya da diğer ismi ile Bor grubu olarak isimlendirilir.
  • 4A Karbon grubu olarak isimlendirilmiştir.
  • 5A Azot grubu ya da diğer ismi ile nitrojen grubu olarak isimlendirilmiştir.
  • 6A Oksijen ya da diğer ismi ile Kalkojen grubu olarak isimlendirilir.
  • 7A grubu Halojenler olarak isimlendirilir.
  • 8A grubu Soygazlar bu grupta yer alır.

Çinko periyodik tabloda hangi gruptadır, çinko metal mi, çinko ametal mi?

Çinko element tablosunda, 4'üncü periyodunun 2B grubundadır. 2B grubu geçiş metalleridir. Çinkonun atom numarası 30'dur, atom ağırlığı ise 65.38'dir. Bu elementin kimyasal sembolü Zn'dir.
Çinko elementi, parlak mavimsi beyaz bir metaldir. Oda sıcaklığında kırılgan ve kristal haldedir. Çinko elementi 110°C ile 150°C arasında ısıya maruz bırakıldığında sünek ve yumuşak hale geldiği gözlemlenir.

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