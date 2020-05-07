YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çinli eğitmen Peng Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini hayranlıkla izliyor

Çinli eğitmen Peng Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini hayranlıkla izliyor

İZMİR HABERLERİ  | 07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Üniversite yıllarında tanıdığı Türkiye'ye, büyük hayranlık duyarak yerleşen, İzmir Ekonomi Üniversitesi Çince Eğitmeni Peng Yuan Duru, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla verdiği başarılı mücadeleyi ilk günden bu yana dikkatle izliyor - Peng Yuan Duru: - "Türkiye, hasta bakımı, kullanılan cihazlar ve tıbbi konularda Avrupa ülkeleri arasında güçlü bir ülke olduğunu gösterdi. Bunun yanında Türkiye, dünya üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarını geri getirdi. Bu, Türkiye'nin ne kadar çok sorumluluk ve güven sağladığının bir göstergesiydi. Bu olay beni çok duygulandırdı"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Turist olarak geldiği Türkiye'de yaşamaya karar veren ardından yaşamını bir Türk ile birleştiren dil eğitmeni Peng Yuan Duru, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini hayranlıkla takip ediyor.

Çin'in Luoyang kentinde dünyaya gelen 34 yaşındaki Peng Yuan Duru, üniversite yıllarında Türk arkadaşlarından etkilenerek Türkçe öğrenmeye karar verdi.

Türkiye'ye ilk kez 2012 yılında turist olarak gelen Yuan Duru, üniversiteden mezun olmasının ardından 2014'te İzmir Ekonomi Üniversitesinde Çin dili eğitmeni olarak görev yapmaya başladı.

Üniversite bünyesinde kurulan Çin Kültür Merkezinin de sorumluluğunu üstlenen Yuan Duru, geçen sene hayatını Mustafa Duru ile birleştirdi.

Türkiye'ye olan sevgisi nedeniyle ülkesine dönmeyi düşünmeyen Yuan Duru, Kovid-19 günlerini de Narlıdere ilçesindeki evinde izole şekilde geçiriyor.

Uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerine Çince öğretmeye devam eden Yuan Duru, aynı zamanda Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini de en ince ayrıntısına kadar takip ediyor.

Ailesiyle internet üzerinden görüntülü görüşen Çinli eğitmen, onlara Türkiye'nin Kovid-19 ile yaptığı başarılı mücadeleyi anlatıyor.

- "Çin'e dönmemi istedi"

Peng Yuan Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü, İzmir'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Kovid-19'un çıktığı ilk yer olan Wuhan kentinin, ailesinin yaşadığı Luoyang şehrine 600 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Yuan Duru, "Ailem bu salgının ne kadar ciddi olduğunu bana aylar öncesinde anlattı. Hatta abim Çin'e dönmem için bilet bakmamı istedi. Ama ben Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirterek ülkeme dönmek istemedim." diye konuştu.

Yuan Duru, Türkiye'nin Avrupa'nın birçok ülkesine göre Kovid-19 salgını karşısında önemli önlemler aldığını, bu sayede hastalık daha Türkiye'de görülmeden önce mücadelenin başladığını ifade etti.

- "Türkiye'nin vatandaşlarını getirmesi beni çok duygulandırdı"

Kovid-19'a yakalanmamak için çok dikkat ettiğini anlatan Yuan Duru, şunları kaydetti:

"Türkiye bu hastalıkta mücadelede çok iyi bir sınav verdi. Türkiye'nin tedavi olanaklarına çok güveniyorum. Türkiye, hasta bakımı, kullanılan cihazlar ve tıbbi konularda Avrupa ülkeleri arasında güçlü bir ülke olduğunu gösterdi. Bunun yanında Türkiye, dünya üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarını geri getirdi. Bu Türkiye'nin ne kadar çok sorumluluk ve güven sağladığının bir göstergesiydi. Bu olay beni çok duygulandırdı."

Yuan Duru, ailesine Türkiye'nin hastalıkla etkin mücadelesini anlattığını, onların da her fırsatta Türkiye'ye övgüler yağdırdığını, uçak seferlerinin tekrar başlamasının ardından onların da Türkiye'ye gelip zaman geçirmek istediklerini ifade etti.

Kovid-19 ile en etkili mücadelenin evde kalmak olduğunu vurgulayan Yuan Duru, "Bu virüs görülen bir şey değil. Herkesin kendisini iyi koruması lazım. Şu zor günler geçene kadar herkes evde kalmalı. Gerekmedikçe dışarıya çıkmasınlar. Çıkarlarsa da mutlaka eldivenlerini ve maskelerini taksınlar." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Çin Çinli öğretim üyesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Türk vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

İzmir Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:15
Yatsı
21:44

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.