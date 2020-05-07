Çinli eğitmen Peng Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini hayranlıkla izliyor

Uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerine Çince öğretmeye devam eden Yuan Duru, aynı zamanda Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini de en ince ayrıntısına kadar takip ediyor.

Türkiye'ye ilk kez 2012 yılında turist olarak gelen Yuan Duru, üniversiteden mezun olmasının ardından 2014'te İzmir Ekonomi Üniversitesinde Çin dili eğitmeni olarak görev yapmaya başladı.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Turist olarak geldiği Türkiye'de yaşamaya karar veren ardından yaşamını bir Türk ile birleştiren dil eğitmeni Peng Yuan Duru, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini hayranlıkla takip ediyor.

Ailesiyle internet üzerinden görüntülü görüşen Çinli eğitmen, onlara Türkiye'nin Kovid-19 ile yaptığı başarılı mücadeleyi anlatıyor.

- "Çin'e dönmemi istedi"

Peng Yuan Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü, İzmir'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Kovid-19'un çıktığı ilk yer olan Wuhan kentinin, ailesinin yaşadığı Luoyang şehrine 600 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Yuan Duru, "Ailem bu salgının ne kadar ciddi olduğunu bana aylar öncesinde anlattı. Hatta abim Çin'e dönmem için bilet bakmamı istedi. Ama ben Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirterek ülkeme dönmek istemedim." diye konuştu.

Yuan Duru, Türkiye'nin Avrupa'nın birçok ülkesine göre Kovid-19 salgını karşısında önemli önlemler aldığını, bu sayede hastalık daha Türkiye'de görülmeden önce mücadelenin başladığını ifade etti.

- "Türkiye'nin vatandaşlarını getirmesi beni çok duygulandırdı"

Kovid-19'a yakalanmamak için çok dikkat ettiğini anlatan Yuan Duru, şunları kaydetti:

"Türkiye bu hastalıkta mücadelede çok iyi bir sınav verdi. Türkiye'nin tedavi olanaklarına çok güveniyorum. Türkiye, hasta bakımı, kullanılan cihazlar ve tıbbi konularda Avrupa ülkeleri arasında güçlü bir ülke olduğunu gösterdi. Bunun yanında Türkiye, dünya üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarını geri getirdi. Bu Türkiye'nin ne kadar çok sorumluluk ve güven sağladığının bir göstergesiydi. Bu olay beni çok duygulandırdı."