Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin araçları İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin yeni SUV araçları OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO İstanbul'a geldi.

Tech Chery'den yapılan açıklamaya göre, OMODA 5, Tech Chery tarafından piyasaya sürülen ve gençlerin estetik özelliklerine hitap eden ilk küresel otomobil olarak öne çıkıyor.

Otomobil çerçevesiz bir ön yüze sahip ve her ızgara, sanatsal bir iç içe geçmiş ışık ve gölge duygusu oluşturan elmas kesimli metal öğelerle süsleniyor.

Yüksek belli olan eğik gövde tasarımı, aynı zamanda genç neslin sınırlarını aşma ve özgürlüğü serbest bırakma doğasını gösteriyor. Aracın ileriye doğru bir momentumu yaratmasını sağlıyor.

TIGGO 7 PRO, keskin ve parlak matrix LED akıllı farlarla birleştiğinde hem tasarım hem de esenlik duygusu veriyor. TIGGO 8 PRO, Chery tarafından orta ve üst düzey sınıf için piyasaya sürülen lüks bir iş amiral gemisi ürünü olarak konumlanıyor.

Şirketin Türkiye'de satışlarına yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

