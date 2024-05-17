Cinsel hayat itirafı gündem olmuştu! Gökhan Özen'den açıklama geldi

Çıkardığı hit parçalarla 2000'li yıllara damga vuran Gökhan Özen, kariyerinin zirvesindeyken bir anda her şeyi geride bırakarak Los Angeles'a yerleşmişti.

Uzun yıllar gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı, yedi yılın ardından Türkiye'ye döndü.

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım. Biri bir yıl, biri aylarca sürdü" diyen Gökhan Özen; gündem olan sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"SON YILLARDA ÇAPKIN DEĞİLİM"

1.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bir video yayınlayan 44 yaşındaki ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Bir 'seks diyeti' dedim, baktım ortalık karışmış. Ben de istedim ki; beni izleyen, beni takip eden belki de örnek olan genç arkadaşlar konuyu benden duysunlar. Neden böyle bir şey tercih ettim, doğru bilgileri benden duysunlar istedim. Konu, röportajda bana 'Çapkın mısın?' diye sorulmasıyla açıldı.

Çapkındım, ama son yıllarda çapkın değilim. Hatta o kadar çapkın değilim ki ABD gibi, Los Angeles gibi bir yerde, Hollywood gibi bir yerde belki senenin 10-11 ayı şortla gezebileceğin, herkesin cıvıl cıvıl olduğu, havanın cıvıl cıvıl olduğu, insanların mayolarla bikinilerle dolaştığı bir ortamda kendi kararımla seks hayatıma ara verdim, yani bir seks diyeti yaptım. Bunu neden yaptım? İki sebebim vardı.

Birincisi nefsime hakim olmak, nefsimi kontrol altında tutmak. Dediğim gibi ortam ütopik bir ortam sağlıklı bir insan olarak da aklımız her şeye kayabiliyor doğal olarak. Ben de istedim ki böyle bir ortamda birazcık arzularıma, isteklerime dizgin vurup, nefsimi kendi kontrolüm altında tutayım.

İkincisi de motivasyonumu, enerjimi belki uykumu, duygumu, vaktimi bu tarz şeylere değil de daha çok stüdyoda yapacağım çalışmalara, şarkılarıma kanalize edersem daha başarılı olacağımı hissettim. Ve daha sonra öğrendiğim kadarıyla bunu uygulayan NBA starları, dünyaca ünlü atletler zaten varmış.

Böyle bir uygulama varmış, ama ben bunu bilmeden; kendi kararımla yaptım. Faydasını da gördüm, üretimim de arttı. Ama bu sürekli yapılacak bir şey değil. Üç ay olur, beş olur, insan ne kadar istiyorsa o kadar olur ama illa ki bunun bir sınırı oluyor. Böyle bir dönem yaşamış olmanın bana kattığı şeyler var. Bunları genç arkadaşlarıma açıklamak istedim."





