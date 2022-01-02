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Cinsel ilişki açıklamasıyla olay olan Lottie Moss yatak odasından paylaştı

02.01.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss'un küçük kız kardeşi olan 23 yaşındaki Lottie Moss cinsel ilişki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen Onlyfans'ta iddialı paylaşımlar yapan model yatak odası pozlarıyla dikkat çekti.

Cinsel ilişki açıklamasıyla olay olan Lottie Moss yatak odasından paylaştı

Her adımıyla olay olan 23 yaşındaki Lottie Moss katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girmenin diş fırçalamak gibi rutin bir şey olduğunu dile getirmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.

Lottie Moss açıklamasında "Herkes, belki eş zamanlı değil belki de öyle bilemem ama sabah uyandığında dişini fırçalayıp seks yapar. Bu tabii pozisyona bağlı olan bir şey ve ben de seksi destekleyen biriyim." demişti.

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Bu tarz iddiaları sözleri ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Lottie Moss son olarak yatak odasından paylaşımlar yaptı. Genç model pembe kıyafetiyle etkileyici fiziğini sergiledi.

Moss paylaşımında "En sevdiğim rengi tahmin et" diyerek üzerindekilere de gönderme yaptı.


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Lottie Moss
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