Cinsel ilişki açıklamasıyla olay olan Lottie Moss yatak odasından paylaştı

Her adımıyla olay olan 23 yaşındaki Lottie Moss katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girmenin diş fırçalamak gibi rutin bir şey olduğunu dile getirmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.

Lottie Moss açıklamasında "Herkes, belki eş zamanlı değil belki de öyle bilemem ama sabah uyandığında dişini fırçalayıp seks yapar. Bu tabii pozisyona bağlı olan bir şey ve ben de seksi destekleyen biriyim." demişti.

Bu tarz iddiaları sözleri ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Lottie Moss son olarak yatak odasından paylaşımlar yaptı. Genç model pembe kıyafetiyle etkileyici fiziğini sergiledi.

Moss paylaşımında "En sevdiğim rengi tahmin et" diyerek üzerindekilere de gönderme yaptı.



