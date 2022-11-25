Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Kelly Brook'un 2023 takvimi tepki çekti

Fransız model Jeremy Parisi ile mutlu bir ilişki sürdüren ve kısa süre önce evlenen Kelly Brook, 2023 takvimi için soyundu. Evlilikten sonra takvime devam edip etmeyeceği merak edilen model takvimin reklamına başladı.

'Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun' diyerek sosyal medyada uzun süre gündemde kalan ve cinsel hayatın ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu söyleyen isim takvim için pozlarını paylaşınca tepki çekti.

Brook'un paylaştığı pozların eski olduğu görülünce modelin hayranları tepki gösterdi.

Kelly Brook'un yaptığına "Bunlar 10 yıl öncesinden"," Eski resimleri satın almıyorum" yorumları yağdı.



