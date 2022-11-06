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'Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun' demişti! Kelly Brook kıvrımları hakkında konuştu

06.11.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce evlenen İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook, kıvrımları nedeniyle 'dışlanmış' hissettiğini söyleyerek, her markanın kendisiyle çalışmak istemediğini belirtti. Model bu yıl da seksi takvimi için ekran önüne geçti.

'Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun' demişti! Kelly Brook kıvrımları hakkında konuştu

Uzun süre nişanlı olan Kelly Brook geçtiğimiz aylarda şaşalı bir düğüne evlendi. Düğünden sonra her yıl verdiği seksi takvim pozlarına ara vereceği düşünülen model 2023 için de poz verdi.

Zaman zaman kilo alıp vermesiyle bilinen İngiliz yıldız Kelly Brook, kıvrımlı vücudu nedeniyle moda endüstrisinde her zaman 'dışlanmış' gibi hissettiğini söyledi.

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Kelly Brook, "Moda markalarıyla çalışmak her zaman sevdiğim bir şeydi, vücudum nedeniyle tüm markalar bana her zaman açık değildi. Çok kıvrımlıydım ve 'modaya uygun' olarak kabul edilen bir vücut tipine sahip değildim. Ama moda endüstrisi çok değişti" ifadelerini kullandı.

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HAMİLE SÜTYENİ VERİLMİŞ

Brook, daha sonra ilk kıyafet provalarından birinden bahsederek, "O dönemlerde daha büyük bedenlere uygun iç çamaşırları olmadığı için bana bir hamile sütyeni verilmişti. Daha 14 yaş civarındaydım" itirafında bulundu.

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