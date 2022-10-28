Cinsel ilişki itirafıyla gündem olan büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

Beden olumlama hareketinin öncülerinden olan ABD'li model Ashley Graham, cüretkar paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mini elbisesiyle poz veren Ashley Graham, sırtına melek kanadı taktı.

2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturan Ashley Graham, Ervin ile evlenene kadar cinsellik yaşamadığını itiraf etmişti.

''Erkek arkadaşlarımla yattığım için kaybettim'' diyen ünlü model, cinsel yaşantısı nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, bu nedenle evlenene kadar hiçbir partneriyle sevişmeme kararı aldığını açıklamıştı.

Justin Ervin ile tanıştıktan kısa bir süre sonra evlenen 34 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına aldı.

Kalıplaşmış güzellik algılarını yıkmak istediğini söyleyen Ashley Graham, selülitlerini ve kilolarını çok sevdiğini, görüntüsünden memnun olduğunu dile getirmişti.

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