Dolunay Soysert ile yasak aşk iddiası! İş insanı Aydın Erdem'e 50 milyonluk aldatma davası

Eşi Beyhan T.'yi oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Aydın Erdem hakkında İstanbul 4. Aile Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunuldu.

Beyhan T.'nin avukatı Ahmet Cidecioğlu aracılığıyla sunulan dilekçede, davalı Aydın Erdem ile davacı Beyhan T.'nin 2006 yılında evlendikleri ve iki çocuklarının bulunduğu aktarıldı.

Evlilik süreci içerisinde Aydın Erdem'in eşini aldattığı belirtilen dilekçede, son aldatmanın oyuncu Dolunay Soysert ile gerçekleştiği iddia edildi. Dilekçede; "Güncel olarak davalı, Dolunay Soysert isimli kadın ile kadına ait Arnavutköy'de bulunan evde birlikte yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Aydın Erdem ile Dolunay Soysert'in hem aynı evde yaşadıkları hem de yurt içi ve yurt dışında birçok kez tatile giderek aynı otelde kaldıkları, bu şekilde evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandıkları belirtildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi; "Davalı Aydın Erdem, ailesine 4 ve 13 Ağustos tarihleri arasında tatilde olacağını belirtmiştir. Aile konutunun ve müşterek çocukların ihtiyaçları talep edildiğinde, Güney Fransa’dan elinde içki kadehiyle fotoğraf paylaşarak, 'Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konularını sen çöz' demiş. Evin nafakasını ünlü sevgilisiyle harcayarak müvekkilini engellemiştir."

HTS araştırması yapılması halinde Aydın Erdem ile Dolunay Soysert'in aynı yerde bulunduklarının ortaya çıkacağı da dilekçede ifade edildi. Ayrıca Erdem'in, evlilik birliği içerisindeki sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek Dolunay Soysert ile birlikte yaşadığı, birlikte tatile gittiği ve yıllarca ev ile müşterek çocukların masraflarını eşi Beyhan T.'nin üzerine bıraktığı aktarıldı.

50 MİLYON TL TAZMİNAT TALEBİ

Dilekçede, Beyhan T.'nin çocuklarıyla birlikte yaşamını sürdürebilmesi için Beşiktaş'ta bulunan müşterek konutun dava süresince kendisine ve çocuklara tahsis edilmesi, çocukların velayetinin anneye verilmesi talep edildi. Ayrıca Aydın Erdem aleyhine, Beyhan T.'nin yaşadığı manevi çöküntü ve travmaların telafisi amacıyla 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödenmesi istendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır