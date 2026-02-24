Uzak Şehir 51. bölümde ne oldu? Uzak Şehir 52. bölüm fragmanı şoke etti

Oyuncu kadrosunda, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin ilgi gören dizisi Uzak Şehir 23 Şubat akşamı 51. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Uzak Şehir son bölümde ne oldu? Uzak Şehir 52. fragman izle...

UZAK ŞEHİR 51. BÖLÜM ÖZETİ

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Cihan, Ecmel ve Boran’ı zayıflatmak ve onlara kan kaybettirmek için tüm kozlarını oynadı.

İki kardeş arasında büyüyen nefret ise geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. Yaşananlara daha fazla kayıtsız kalamayan Sadakat, kritik bir karar alarak Boran’ın biletini kesti. Bu hamle, hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı.

UZAK ŞEHİR 52. BÖLÜM FRAGMANI

Öte yandan yayınlanan yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragmanda Alya’nın ormanda koşarken düşüp başını taşa vurması “Alya ölecek mi?” sorusunu gündeme getirdi. Heyecan dolu sahne, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Seyircinin nefesini kesen fragmana "Bir hafta nasıl bekleyeceğiz" yorumları geldi.