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  4. Cinsel ilişki videosu sebebiyle TFF tarafından ömür boyu men edilen Elif Karaarslan ilgiyi nakite çevirdi! Ücretli Abonelik Başlattı...

Cinsel ilişki videosu sebebiyle TFF tarafından ömür boyu men edilen Elif Karaarslan ilgiyi nakite çevirdi! Ücretli Abonelik Başlattı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 10:24
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Geçtiğimiz haftalarda cinsel ilişki videosu çıkan kadın hakem Elif Karaarslan söz konusu görüntülerde TFF tarafından gözlemci olarak görev yapan Orhan Erdemir ile yer almıştı. Bu skandalın patlak vermesinin ardından TFF devreye girmiş ve iki hakemi de ömür boyu men etmişti. Bu olayın ardından genç hakemin popülaritesi kısa sürede artarak kişisel sosyal medya hesabına takipçi yağmıştı. Karaarslan bu sefer, sosyal medyada özel içerikleri için ücretli abonelik başlattı. İşte detaylar...

Cinsel ilişki videosu sebebiyle TFF tarafından ömür boyu men edilen Elif Karaarslan ilgiyi nakite çevirdi! Ücretli Abonelik Başlattı...

24 yaşındaki kadın hakem Elif Karaarslan, TFF tarafından gözlemci olarak görev yapan Orhan Erdemir ile cinsel ilişki videosu çıktıktan sonra TFF devreye girerek iki hakemi de ömür boyu men etmişti. Bu yaşananların ardından genç hakem kısa sürede kişisel sosyal medya hesabından çok fazla takipçi kazanmıştı. Karaarslan, hızlı sürede artan takipçi sayısının ardından özel içerikleri için ücretli abonelik başlattı.

TAKİPÇİ SAYISI UÇTU

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TFF'nin men ettiği Elif Karaarslan, iddia edilen görüntüler hakkında hukuki mücadele başlatacağını söylemişti. Sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi kazanan Elif Karaarslan, gelen bu büyük ilgiyi değerlendirmeye başladı.

ÖZEL İÇERİKLERİNİ İZLEMEK İÇİN 32,99 TL

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Genç hakem, Instagram’da özel içeriklerini izlemek isteyenler için ücretli abonelik başlattığını duyurdu. Karaarslan, takipçilerinden aylık 32,99 TL karşılığında abonelik ücreti istiyor.

TAKİPÇİLERİ İLE BULUŞACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

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Geçtiğimiz günlerde Elif Karaarslan, yine kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakında takipçileri ile buluşacağını duyurmuştu.

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Hakem futbol
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