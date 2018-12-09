Cinsel ilişkiden bıkınca...

Eşinin cinsel taleplerinden bıkan kadın, kocasına uyku ilacı verdi. Dört tane uyku ilacını içen kocası sabahleyin kıpırdamadan yatıyordu...
Eşinin isteklerinden bıkan hemşirenin akıl almaz oyunu!
Hiçbir şeyden haberi olmayan koca dört uyku ilacını arka arkaya içti.
Kocası uykuya dalınca rahatlayan Silvia M, sabah olunca şok gerçekle karşılaştı.
73 yaşındaki Heinz P, yatakta kıpırdamadan duruyordu.
Yanlışlıkla kocasını öldüren Silvia M, olayı kimseye söylemedi.
Kocasının cesedini sürükleyerek garaja götürdü.
Üzerini plastik çöp poşetiyle kapattı.
Heinz P'nin cesedi bir ay sonra bulundu.
Almanya ve Avusturya'nın konuştuğu olayda Silvia M, Salzburg kentinde çıkarıldığı mahkemede yedi yıl hapis cezası aldı.
Kameralar önünde yüzünü tamamen kapatan eski hemşire Silvia M'nin, kocasının arabasını sattığı ve kredi kartını kullandığı ortaya çıktı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum