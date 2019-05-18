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Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı

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YAŞAM  | 18.05.2019 02:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, lise öğrencisi kızlara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı.

Olay, Siverek ilçesinde Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fotokopi işiyle uğraşan E.Ö., yanında çalışan K.Ç. isimli kadının iş yerine getirdiği lise öğrencisi kızlara uyku ilacı vererek cinsel istismarda bulundu.

Kızların ailelerinin şikayeti ile gözaltına alınan E.Ö. ve K.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İŞ YERİ VE EVİ KUNDAKLANDI

Olayın duyulmasının ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece saatlerinde E.Ö.’ye ait iş yeri ve evi ateşe verdi. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi.

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Polis, iş yeri ve evi ateşe veren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

CİNSEL İSTİSMAR SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Öte yandan, devam eden cinsel istismar soruşturması kapsamında ilçede 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

(DHA)

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Şanlıurfa Siverek cinsel istismar kundaklama

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