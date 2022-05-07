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Sarhoş sürücü tutuklanmamak için polis memuruna cinsel ilişki teklif etti! “Bridgerton tarzı sahneler çekelim”

07.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nashville eyaletinde 32 yaşındaki bir kadın alkollü araba kullandığı sırada polise yakalandı. Polise tutuklanmamak için Netflix’in hit dizi Bridgerton’daki sevişme sahnelerini canlandırmayı teklif eden kadın cezadan kurtulamadı. Alkollü araç kullanma cezasına bir de rüşvet suçu eklendi.

Sarhoş sürücü tutuklanmamak için polis memuruna cinsel ilişki teklif etti! “Bridgerton tarzı sahneler çekelim”

32 yaşındaki Esther Martinez, rehabilitasyondan çıktıktan sonra iki ay boyunca alkol kullanmamasını kutlamak için Netflix’in Bridgerton isimli dizisini alkol içerek izledi. Dizinin son bölümünü izledikten sonra alkollü bir şekilde arabasına binen Martinez, başka bir arabaya çarptı. Alkollüyken otomobiliyle çarpıştıktan sonra tutuklanan kadın, polise "Bridgerton tarzı cinsel ilişki" yaparak gitmesine izin vermesi karşılığında rüşvet vermeye çalıştı.

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SEVİŞME SAHNELERİNİ CANLANDIRMAYI TEKLİF ETTİ

Alkollü araç kullanarak karıştığı kaza sonrasında suçları kendisine açıklanan Martinez, polis memuruna yönelik bir dizi cinsel yorumda bulundu ve hit Netflix şovundaki tutkulu aşk sahnelerini oynamalarını önerdi.

Memur Growneweg tarafından yazılan polis raporunda "Bayan Martinez arama emri almak için gece mahkemesine giderken çok sayıda cinsel yorum yapmaya başladı, tutuklayan memurun gitmesine izin vermesi için göğüslerini göstererek açıklamalarda bulundu. Tutuklayan memurla seks yapmayı, serbest bırakılma karşılığında oral seks yapmayı, tutuklayan memuru etkilemek için göğüslerini göstermeyi teklif etti. Bayan Martinez, memurun tutuklama kararını değiştirmesini sağlamaya çalıştı. Tutuklama sırasında flört etmek yerine hakaret etmeye/davranmaya başladı. ‘Bridgerton tarzı sahneler çekelim. Sevişme sahnelerini canlandıralım’ şeklinde cümleler kurdu” ifadelerini yazdı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Martinez, 18 Nisan'da tutuklanarak Metro Nashville Hapishanesine gönderildi. Martinez, alkollü araç kullanmak, tutuklamaya direnmek ve bir polis memuruna saldırmakla suçlandı. Alkollü sürücü için 6 aylık hapis cezası ve 10.000 dolar (yaklaşık 149 bin TL) kefalet belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
polis
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