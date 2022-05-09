Katlettiği insanların etlerinden hazırladığı tatlıları çocuklara ikram etti!

1939'da Rusya'nın Zvyagino kentinde dünyaya gelen Sofia Zhukova, yakınlarının bildirdiğine göre eşinin ölümünün ardından huysuz bir karaktere bürünmüştü. Baston kullanmasına ve oldukça zayıf görünmesine rağmen komşuları tarafından saldırgan olarak nitelendirilen yaşlı kadın, birden fazla korkunç cinayet işledi. Ancak mahkeme öncesi Covid nedeniyle hayatını kaybetti ve asla yargılanmayacak.

GÜRÜLTÜ ONU KIZDIRDI

2005 yılında yedi yaşındaki Anastasia Alexeenko'nun kopmuş başı keşfedildi. Küçük kız Zhukova'nın zilini çaldıktan sonra garip bir şekilde ortadan kaybolunca yaşlı kadın şüpheli oldu. Olaydan 14 yıl sonra, Zhukova'nın evine baskın yapıldığında Anastasia'nın DNA'sı Zhukova'nın banyosunda bulunduğunda gerçek ortaya çıktı. Gürültüsünden rahatsız olduğu için şikayet edince küçük ona dondurma fırlatmış, bu da yaşlı kadını öfkelendirmişti.

''NEFSİ MÜDAFAA''

Ona çay içmeye gelen kapıcıyı ve arkadaşını da ona tecavüz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen yaşlı kadın bunun bir nefsi müdafaa olduğunu söyledi. Adamların cesetlerinin parçaları farklı bölgelerdeki çöp kutularında bulundu. İç organları ise Zhukova'nın buzdolabındaydı.

ASLA BULUNAMADI

Polis ayrıca, Zhukova'nın Nisan 2013'te kiracı olarak taşındıktan sonra 83 yaşındaki Nina Babenko'yu da öldürdüğüne inanıyordu. Mağdur, yakın zamanda evini satmış ve katilin yanına gittiğinde parayı da yanında götürmüştü. Nina'nın pasaportu Zhukova'nın dairesinde bulundu, ancak bir daha hiç görülmedi ve cesedi asla bulunamadı.

'YAMYAM'

Bir komşusu "Somurtkan ve düşmanca olmasına rağmen, mahalledeki çocuklar için sık sık bir şeyler pişirmesi bize her zaman garip geldi. Hep et yemekleriydi. Bazen yetişkinlere de verirdi. Bana ve kocama jöleli tabaklar getirirdi. İyi hatırlıyorum çünkü kocam yemeyelim, içine ne koyduğunu bilemeyiz derdi. Şimdi anlıyorum.” dedi ve Zhukova'yı yamyamlıkla suçladılar.

SUÇLARINI GÜLEREK KABUL ETTİ

Mahkemede gülerek işlediği suçları kabul etmesinin ardından, kurbanlarından birini nasıl baltalayıp parçaladığını göstererek tüyler ürpertici bir canlandırma yapan Zhukova 2021'de cezaevinde Covid'e yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Bu sebeple suçlarından dolayı asla yargılanmayacak.



