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  4. Cinsel organının ucunda bir anda çıktı! 43 yaşındaki talihsiz Çinli adam acilen ameliyata alındı

Cinsel organının ucunda bir anda çıktı! 43 yaşındaki talihsiz Çinli adam acilen ameliyata alındı

22.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43 yaşındaki ismi açıklamayan Çinli bir adam penisinin ucundaki kibrit kutusu büyüklüğünde bir boynuz geliştirdikten sonra acilen hastaneye başvurdu. Kahverengi pirinç tanesi büyüklüğündeki boynuz zamanla 5.5 cm büyüklüğüne erişti. Yapılan test sonuçlarına göre kanserli olduğu belirtilen doku cerrahi operasyonla çıkartıldı.

Cinsel organının ucunda bir anda çıktı! 43 yaşındaki talihsiz Çinli adam acilen ameliyata alındı

Asya Cerrahi Dergisi’nde yer alan makalede ismi açıklanmayan Çinli 43 yaşındaki adamın cinsel organının ucunda çıkan 5.5 cm büyüklüğündeki boynuz incelendi. Çin'in kuzeydoğusundaki Taiyuan'daki hastaya doktorlar kutanöz teşhisi koydu. Hastanın aynı durumu üç yıl öncesinde yaşadığı belirtilirken doku 36 aylık sürede yeniden büyüdü ve acı verici bir noktaya ulaştı. Cinsel organında dayanılmaz bir acı hissederek hastaneye başvuran adamın boynuz şeklindeki kütlesi sünnet derisinin hemen altından üretnaya doğru uzanıyordu.

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CERRAHİ OPERASYONLA ALINDI

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Boynuz şeklindeki dokuyla cerrahi operasyonla alındıktan sonra doku analizine gönderildi. Doku analizi sonucunda ise adama ikinci en yaygın cilt kanseri türü olan skuamöz hücreli karsinom teşhisi konuldu. Hasta, korna ve kanserden başarıyla temizlenen prosedürle tamamen iyileşti. Sağlık ekibi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü olmadığını ve herhangi bir ilaç kullanmadığını kaydetti. Doktorlar hastalığın nedenine yönelik araştırmalarını derinleştirdiğini ifade etti.

1990 yılından beri literatüründe daha önce sadece beş penil kutanöz boynuz vakası rapor edilmişti. Yeni rapor, Çin'de üç, Hindistan, İspanya ve ABD'de birer tane olmak üzere toplamı altıya çıkardı.

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