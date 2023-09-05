'Cinsellik' yanıtı Hasan Can Kaya'yı şaşırttı! "Soru o değil galiba abi..."

Exxen'in en çok izlenen yapımlarından Konuşanlar yeni sezonla dönüyor. Birbirinden komik anlara sahne olan Hasan Can Kaya'nın yeni sezon fragmanı bile herkesi güldürmeye yetti.

Hasan Can Kaya bir konuğuna "İlişkiyi rutine bağlayan en önemli faktör nedir?" diye sorunca aldığı yanıtla şaşırdı.

Komedyene konuk "Cinsellik" yanıtını verince stüdyo gülmekten kırıldı.



Kaya ise bu yanıt karşısında şaşırarak "Ne? Soru o değil galiba abi... Senin çok azgın olmanı takdir ediyorum... Sizce diyorum Türkiye'nin gayri safi milli hasılatı ne kadardır diyorum, cinsellik" yanıtını verdi.

