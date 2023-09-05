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  4. 'Cinsellik' yanıtı Hasan Can Kaya'yı şaşırttı! "Soru o değil galiba abi..."

'Cinsellik' yanıtı Hasan Can Kaya'yı şaşırttı! "Soru o değil galiba abi..."

05.09.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın özlenen programı Konuşanlar yeni sezonla dönüyor. Yeni sezon fragmanında yine ilginç anlar ekrana yansıdı. Yaşlı bir konuğun alakasız bir soruya verdiği "Cinsellik" yanıtı Hasan Can Kaya'nın diline dolandı.

Exxen'in en çok izlenen yapımlarından Konuşanlar yeni sezonla dönüyor. Birbirinden komik anlara sahne olan Hasan Can Kaya'nın yeni sezon fragmanı bile herkesi güldürmeye yetti.

Hasan Can Kaya bir konuğuna "İlişkiyi rutine bağlayan en önemli faktör nedir?" diye sorunca aldığı yanıtla şaşırdı.

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Komedyene konuk "Cinsellik" yanıtını verince stüdyo gülmekten kırıldı.

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Kaya ise bu yanıt karşısında şaşırarak "Ne? Soru o değil galiba abi... Senin çok azgın olmanı takdir ediyorum... Sizce diyorum Türkiye'nin gayri safi milli hasılatı ne kadardır diyorum, cinsellik" yanıtını verdi.

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Hasan Can Kaya

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