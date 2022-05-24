Cinsiyet değiştiren Beren Güney son halini paylaştı! 30'a yakın estetik operasyon geçirdi

Sosyal medya fenomeni Beren Güney'in değişimi gündemde. Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa ederek ünlenen ve 527 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Beren Güney uzun zaman sonra son halini paylaştı. Cinsiyet değiştiren ve estetik operasyonlara 500 bin TL ödeyen Güney'in değişimi olay oldu.

İlk önce testislerini aldıran daha sonra da ses değiştirme ameliyatı, ardından göğüs ve cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Beren Güney, tam 7 kere burun, 5 kere meme ameliyatı, 2 kere dudak kaldırma, elmacık kemiği ve çene ucu törpületme, yüz ve göz çektirme, 5 kere bacak doldurma, popo büyütme ve 5 kere de topuk protezi operasyonlarını geçirdiğini itiraf etmişti.

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Beren Güney takipçileriyle son halini paylaştı.

Son haliyle bir hayli şaşırtan ünlü fenomene destek mesajı yağdı. Beren Güney ise mesajlardan sonra "Evet yeni bir dönem başlıyor benim için ve sanırım bu her halime yansıyor" dedi.



