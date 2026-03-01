Güller ve Günahlar 19. bölümde neler oldu? Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı...

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, 19. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Serhat, Berrak’tan Tibet’in yerini öğrenmeye çalışırken Zeynep de onun geceleri ortadan kaybolduğunun farkına vardı. Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı da aratılmaya başlandı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 19. BÖLÜM ÖZET

Kanal D'nin başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı, yapımcılığını NGM'nin üstlendiği Güller ve Günahlar dizisi, 19. bölümüyle yine heyecan dolu anlar yaşattı.

Cihan’ın baskılarıyla ameliyat kararı alan Ebru’nun zor anları, Serhat’ın Berrak’ın kayboluşuyla ilgili karakola götürülmesi ve “Bu evlilik olayını fazla ciddiye almışsın” sözleriyle gururu kırılan Zeynep’in büyük yüzleşmesi geceye damga vurdu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı da dizi biter bitmez yayınlandı. Serhat tutuklanacak diye endişelenen Zeynep, Serhat'a karşı öfkeli olsa da ona bir şey olacak diye korkuyor. Serhat'ın düşündüğü tek şey ise Zeynep'i koruyabilmek.

Hamilelik testi Azra'ya mı ait, Azra'nın bebeği kimden? Güller ve Günahlar yeni bölümüyle 7 Mart akşamı yayınlanacak.

Fragman bu sefer seyirciyi ikiye böldü. Kimi "Çok iyi" derken kimi ise "Fragmanlar keşke daha iyi olsaydı" yorumlarında bulundu.