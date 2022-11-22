Cinsiyet değiştirmişti... Selin Ciğerci'den Günceli Kato'nun o sözlerine tepki

Günseli Kato'nun annelik açıklaması büyük tepki çekti. Kato, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında şunları söyledi:

"Bir kadın için çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok. Bir kadının çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Ben onu bilir onu söylerim. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Ekonomik durum, yaşadığı ortam, sağlık, beden... O ayrı mesela. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, unutmayın. İnsan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... Erkekler için bunu söyleyemeyeceğim maalesef. Kadınlar için çok önemli."

SELİN CİĞERCİ'DEN SİTEM

Cinsiyet değiştirmesiyle tanınan ve bir süre anne olmak için çaba gösteren Selin Ciğerci bu sözleri duyunca sitem etti.

Gökhan Çıra ile bir dönem çocuk sahibi olabilmek için çabalayan Ciğerci paylaşımında "Peki doğurup bırakmayanlar ne olacak? Bu videoyu yeni gördüm inanılmaz üzücü bir sürü hanımefendi var çocuk isteyip anne olamayan umarım onları ne kadar üzdüğünün farkındadır. Bir de şunu merak ettim baba olamayanlar adam olmuyor mu? Kadınların en büyük düşmanı kadınlar" diyerek kızdı.





