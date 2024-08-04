Cinsiyet testini geçememişti! Imane Khelif tartışması devam ediyor! Bu görüntüler gündem oldu: 'Kazanamam o erkek'

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks çeyrek final müsabakalarında Cezayirli Imane Khelif , 66 kiloda Macaristanlı rakibi Anna Luca Hamori ile mücadele etmişti. Hamori, karşılaşmayı 5-0 kaybetmişti.
Mavi oyuncu Anna Luca Hamori
Cinsiyet testini geçemeyen Imane Khelif'e 5-0 yenilen kadın boksörün müsabaka sırasında "kazanamam, o erkek" dediği ortaya çıktı.
Khelif, cinsiyet uygunluk testini geçemediği için Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesine rağmen, Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri olmuştu.
Imane Khelif
İtalyan boksör Angela Carini, Olimpiyatlarda Cezayirli rakibi Imane Khelif'e karşılaştığı maçta 46 saniye sonra maçı bırakmıştı.
Mavi oyuncu İtalyan boksör Angela Carini