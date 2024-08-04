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  4. Cinsiyet testini geçememişti! Imane Khelif tartışması devam ediyor! Bu görüntüler gündem oldu: 'Kazanamam o erkek'

Cinsiyet testini geçememişti! Imane Khelif tartışması devam ediyor! Bu görüntüler gündem oldu: 'Kazanamam o erkek'

04.08.2024 19:15
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.08.2024 19:15
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Paris 2024'e Imane Khelif tartışması damga vurdu. Cinsiyet testini geçemeyen Khelif ile karşılaşan İtalyan boksör, aldığı darbeler sonucunda rakibinin kadın olmadığını ifade ederek 46'ncı saniyede karşılaşmadan çekilmişti. Macaristanlı Anna Luca Hamori'nin 5-0 kaybettiği maçta Khelif için "Kazanamam o erkek" dediği anlar ortaya çıktı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks çeyrek final müsabakalarında Cezayirli Imane Khelif , 66 kiloda Macaristanlı rakibi Anna Luca Hamori ile mücadele etmişti. Hamori, karşılaşmayı 5-0 kaybetmişti.

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Mavi oyuncu Anna Luca Hamori

"KAZANAMAM O ERKEK"

Cinsiyet testini geçemeyen Imane Khelif'e 5-0 yenilen kadın boksörün müsabaka sırasında "kazanamam, o erkek" dediği ortaya çıktı.

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CİNSİYET TESTİNİ GEÇEMEMİŞTİ

Khelif, cinsiyet uygunluk testini geçemediği için Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesine rağmen, Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri olmuştu.

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Imane Khelif

46'NCI SANİYEDE MAÇI BIRAKMIŞTI

İtalyan boksör Angela Carini, Olimpiyatlarda Cezayirli rakibi Imane Khelif'e karşılaştığı maçta 46 saniye sonra maçı bırakmıştı.

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Mavi oyuncu İtalyan boksör Angela Carini

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Boks Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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