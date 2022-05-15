Cinsiyetini değiştiren Neslihan Doğrusöz son halini paylaştı

İşte Benim Stilim yarışmasında adını duyuran Neslihan Doğrusöz 2019 yılında cinsiyet değişikliği için ameliyat masasına yatmıştı. Cinsiyetini değiştiren İşte Benim Stilim'in eski yarışması Neslihan Doğrusöz adını ise Doruk Doğrusöz olarak değiştirmişti.

Neslihan Doğrusöz son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süre önce Sevda Demirel ile aşk yaşayan eski yarışmacıya takipçilerinden yorum yağdı. Vücudunun pek çok bölgesine dövmeler yaptıran Doğrusöz'ün son haline "Bu nasıl yakışıklılık" yorumları geldi.

Stil danışmanı olarak hayatına devam eden Neslihan Doğrusöz'ün aşk hayatı bir dönem gündem olmuştu.

Sevda Demirel aşkıyla ilgili "O benim Şems'im ben de onun Mevlana'sıyım. Aşkın en güzelini beklentisiz olanını yaşıyoruz. Aşk dediğin şey seksten ibadet değildir. Öyle olsa genelevler tapınak olurdu" demişti.





