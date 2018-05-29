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Çıplak fotoğrafları sızmıştı! Berk Oktay sessizliğini bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun önce Instagram hesapları hacklendi sonra çıplak fotoğrafları sızdı. Ardından ise bomba bir iddia ortaya atıldı. Berk Oktay o iddiaya sessiz kalmadı

Çıplak fotoğrafları sızmıştı! Berk Oktay sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Berk Oktay eşi Merve Şarapçıoğlu'na şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Berk Oktay, eşini dövdüğü iddiaları için, “Şiddet uygulamadım. Sosyal medyada dolanan sargılı fotoğraflar 6-7 yıl öncesine ait” dedi.

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Berk Oktay’ın 1.5 yıllık eşi Merve Şarapçıoğlu, “Eşim sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu” diyerek boşanma davası açmıştı.

Sosyal medya hesaplarının hack’lenmesiyle yüzü sargılı fotoğrafları ortaya çıkan Şarapçıoğlu, toplam 500 bin TL tazminat talep etmişti.

"OLAY ARTIK YARGIDA"

Berk Oktay, süreçle ilgili sessizliğini yakın çevresine bozdu: “Şiddet uygulamadım. Sosyal medyada dolanan sargılı fotoğraflar 6-7 yıl öncesine, Merve’nin estetik yaptırdığı döneme ait. Ortada çekişmeli bir boşanma süreci var. Boşanma sürecinde herkes birtakım ithamlarda bulunuyor. Olay artık avukatlarda ve yargıda.”

Berk Oktay-Merve Şarapçıoğlu çifti altı yıllık flört döneminin ardından 2016’da dünya evine girmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu

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