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'Çıplak görüntülerimi yayınladı' demişti! Esra Erol'daki saplantılı aşığın iddiaları olay oldu! "Kumalığı kabul etti..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.10.2024 10:01
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Esra Erol'da programına katılan Pınar Hanım, "Ölmek istemiyorum" diyerek saplantılı eski sevgilisi hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı. İddiaların odağındaki saplantılı aşık Haluk, canlı yayında kafaları karıştıran açıklamalar yaptı.

'Çıplak görüntülerimi yayınladı' demişti! Esra Erol'daki saplantılı aşığın iddiaları olay oldu! "Kumalığı kabul etti..."

Esra Erol'da programına katılan 33 yaşında iki çocuk annesi Pınar, saplantılı aşığının yaptıklarını tek tek canlı yayında anlatmıştı ve yaşadıkları herkesi şoke etmişti. Pınar, Haluk isimli sevgilisinin evli olduğunu öğrendikten sonra kendisinden ayrılıp yeni bir hayat kurmak için başkasıyla nişanlanmış. "Seni alacağım, eşimden boşanacağım." dese de daha sonra Pınar'a sokak ortasında şiddet uygulamış. "Benden ayrılamazsın, ben seni seviyorum." sözleriyle vura vura sürüklemiş ve burnunu kırmış.

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"TİKTOK'TA ÇIPLAK VİDEOLARIMI YAYINLADI" İDDİASI...

Evine pankartlar astığını ve çocuklarla mektup gönderdiğini söyleyen Pınar, "TikTok'ta çıplak fotoğraflarımı paylaşıyor. Gittim şikayet ettim. Müstehcen görüntülerle beni tehdit ediyor." demişti. Haluk Ersan'ın kendi bedenine zarar veren videolar çektiği de ortaya çıkmıştı.

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ŞANTAJCI ESKİ SEVGİLİ CANLI YAYINDA!

Pınar'ın iddialarının ardından eski sevgili Haluk, canlı yayına katıldı. "2009'dan beri evliyim ve ailemle yaşıyorum. Pınar, evli olduğumu 2 aylık ilişkimizden sonra öğrendi. Ailem geri dönmemi istedi ama Pınar'ı bırakamadım." dedi. "Ne istediğin benden" diye bağıran Pınar ise sinir krizi geçirdi. Haluk da "Para vermediğim için çirkefliğe başladın." diyerek tepki gösterdi.

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"ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ KENDİ PAYLAŞTI"

Esra Erol, sosyal medyada yayınlanan müstehcen görüntüleri sorunca "Benim elimde olan videoları da benim paylaşmama gerek yok ki kendisi benden önce TikTok hesabında defalarca paylaşmış." dedi. Pınar ise "Sen paylaştırdın" yanıtı verdi.

Canlı yayında sihir iddiası da ortaya atıldı. Pınar, "Saplantılı aşığım Haluk'un cebinde sihir buldum" dedi. Haluk da "Ben Pınar'a sihir yaptırmadım. Pınar'ın büyüsü yüzünden karımdan soğudum" sözleriyle bu iddiayı reddetti.

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"KUMALIĞI KABUL ETTİ!"

Ayrıca Haluk, Pınar'ın kendisine "Ben seni bırakmayacağım, kumalığı kabul ettim. Bana ev aç" dediğini de ekledi. Pınar ise, Haluk'un kendi eşini fare zehriyle öldürmek istediğini söyşeyince herkes şaşkınlığa uğradı. Pınar, "Amasya'da gömü var. Benim çıkartmamı istiyor. Onun peşine düştü." iddiasıyla da kafaları iyice karıştırdı.

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Esra Erol
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