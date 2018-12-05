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Çıplak hippilerin fotoğrafları ortaya çıktı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 05.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

Alman fotoğrafçı Frank Habicht'in arşivinden çıkan fotoğraflar, kareleri inceleyen kişileri Londra'nın 1960'lı yıllarına götürüyor. Şehrin kasvetli ve gizemli atmosferinde ölümsüzleştirilen her kare o yıllara damga vurmuş hippilerin yaşamını gözler önüne seriyor.

Pop devriminin yeni filizlendiği yılları anlatan karelerde 'Çiçek gücü', 'karşılıksız aşk', 'savaşma seviş' gibi mottoları benimseyen gençlerle dolup taşıyor. Bakın 1960'ların boşvermiş Londra'sında hayat nasıl sürüyor...

İşte 1960'lı yılların Londra'sındaki hippi ruhu

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflar 1960'lı yıllardaki hippilerin yaşamına ve dönemin ruhuna ilişkin ilginç ayrıntılar ortaya çıkardı.
Alman fotoğrafçı Frank Habicht'in objektifine yansıyan o ölümsüz anlar Londra'nın kasvetli ve gizemli atmosferinde çekildi.
Habicht ilk kez 1960 yılında Londra'ya geldi, o yıllarda pop devrimi mahalleler arasında yeni yeni filizleniyordu.
'Çiçek gücü', 'karşılıksız aşk', 'savaşma seviş' gibi mottolarla hatırlanan 60'lı yıllardaki hippi kültürü, sosyal ve siyasal bir çok değişime sebep ve/ veya temel oldu.
Frank Habicht, Almanya'nın Hamburg kentinde doğdu ve buradaki fotoğrafçılık okulundan mezun oldu.
1960'lı yılların başında Londra'ya taşındı ve kısa sürede en bilinen fotoğrafçılardan biri haline geldi.
The Guardian, Die Welt, Camera Magazine ve Twen gibi önemli gazete ve dergiler için çalışan fotoğrafçı, Mick Jagger ve Rolling Stones, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Christopher Lee ve Vanessa Redgrave gibi ünlü isimlerin portreleriyle tanınıyor.
İşte Alman fotoğrafçı Frank Habicht'in gözünden 1960'ların boşvermiş Londra'sı...
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Anahtar Kelimeler:
almanya Hippi

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