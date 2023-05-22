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Çıplak pozlarıyla ünlenen Lottie Moss'dan gündeme bomba gibi düşen iddialar

22.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss'un üvey kardeşi model Lottie Moss sosyal medyada çıplak pozlarıyla tanınıyor. Model rehabilitasyondan çıktıktan sonra artık ayık olduğunu açıklarken gündeme bomba gibi düşen iddialarıyla da dikkat çekiyor.

Çıplak pozlarıyla ünlenen Lottie Moss'dan gündeme bomba gibi düşen iddialar

Model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss Onlyfans'ta çıplak pozlarını satarak gündeme gelmişti. Ailesinden bu sebeple tepki gören model uyuşturucu bağımlılığı yüzünden tedavi gördü.

Rehabilitasyondan çıktıktan sonra artık ayık olan 25 yaşındaki model, podyum yıldızı olmadan önce hiç uyuşturucu ya da alkole dokunmadığını ancak daha sonra bağımlısı olduğunu açıkladı.

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Uyuşturucu sıkıntısı hakkında ilk kez derinlemesine konuşan Lottie şunları söyledi:
"Uyuşturucu ve alkolü bir koltuk değneği olarak, başa çıkma mekanizması olarak kullanmaya oldukça erken başladım ki bu moda endüstrisinde de eksik değil.

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Ben çok gençken bana uyuşturucu ve alkol veren güçlü konumlarda insanlar vardı ve bu yüzden bana kötü gelmedi."

DAHA 15 YAŞINDAYKEN...

Model çevresinde ona olanak sağlayan modacıların olduğunu ifade ederek "Hiçbir sektörde asla olmaması gereken bir şey. 15 yaşımdayken ot ve buna benzer şeyler yaptım ama Londra'ya taşındım ve birçok yaşlı insanın yanında oldum, o sırada erkek arkadaşım 27 yaşındaydı ve birlikte takıldığımız insanlar çok fazla uyuşturucu kullandı.

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Onunla ilişkimin pek iyi gitmediğini ve sadakatsiz olduğunu ve aynı zamanda başa çıkma mekanizması olarak uyuşturucu kullandığımı oldukça erken fark etmeye başladım. Bunu gördüm ve hayatıma aşıladım çünkü o zamanlar özgür olabileceğimi hissettiğim tek zamandı" dedi.

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