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Çıplak videoları sızan Berk Oktay keyifsiz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

Eşiyle boşanma aşamasında olan ve çıplak fotoğrafları ve videoları basına sızan Berk Oktay tatilde görüntülendi

Çıplak videoları sızan Berk Oktay keyifsiz!

Merve Şarapçıoğlu'yla evliliği bitme noktasına gelen yakışıklı oyuncu Berk Oktay, tatil sezonunu önceki gün Bodrum'da açtı.

Eşinin, "Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguluyor" diyerek boşanma davası açtığı ve sosyal medyada yayılan çıplak fotoğraflarıyla olay olan Berk Oktay'ın keyifsiz olduğu gözlendi.

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Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, gün boyu iskelede güneşlenen Oktay, bir ara kalkarak kendisini serin sulara bıraktı.

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Gazetecilere yanlış anlaşılmaya karşı açıklama yapan oyuncu, "Yanımdaki bayan akrabamız olur, lütfen yanlış yazmayın" dedi.

Oktay'ın uzamış sakallarının yanı sıra keyifsiz olduğu her halinden belli oluyordu.


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