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'Evleri ayırdılar' denmişti! Pelin Akil eşi Anıl Altan boşanıyor mu? Kafalar yine karıştı

Son dönemde ayrılık iddialarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin evleri ayırdığı söylenmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Pelin Akil ayrılık iddialarına verdiği yanıtlarla yine kafa karıştırdı.

'Evleri ayırdılar' denmişti! Pelin Akil eşi Anıl Altan boşanıyor mu? Kafalar yine karıştı
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen ünlü çiftin evlerini ayırdığı iddia edilmişti.

Mehmet Üstündağ "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" açıklamasını yapmış taraflar bu açıklamanın ardından sessizliğini korumuştu.

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Pelin Akil bir iş görüşmesi için gittiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Anıl Altan'la boşanacağı iddia edilen Akil, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz" dedi.

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CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

SnobMagazin'in haberine göre; Pelin Akil, "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna, "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek, cevap vermedi. Ünlü oyuncunun bu tavırları yine kafaları karıştırdı.

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Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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