Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

İngiltere’nin en çok izlenen reality şov programı olan Love Island yarışmacıları arasında skandal. Georgia Harrison eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini internette yaymakla suçladı. Özellikle Whatsapp gruplarında yaygınlaşan video, magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Bir milyon takipçisi olan Georgia Harrison, yaptığı bir açıklamada şunları dile getirdi:

"İzinsiz çekilen ve internette yayılan tüyler ürpertici videoyu başkalarına göndermeden önce kız kardeşlerinizi, annelerinizi, kızlarınızı, kız arkadaşlarınızı düşünün. Web siteleri videoyu kaldırmayı kabul ederken Whatsapp gruplarında çılgınca yayılmaya devam ediyor. Bunun kötü bir şey olduğunu kabul edin ve lütfen videoyu paylaşmayın. Öncelikle ona şüphenin faydasını vermeliydim ve sadece doğru şeyi yapacağını ummalıydım, kısmen utandığım ve sadece uzaklaşmasını istediğim için ama utanacak hiçbir şeyim yok, biriyle özel mülkiyette olduğum için birçok kez birlikte bulundum ve ona güveniyordum / aşıktım."