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Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

09.12.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Love Island yıldızı Georgia Harrison, özel görüntülerinin internete sızdıran kişinin eski sevgilisi Stephen Bear olduğunu iddia etti.

İngiltere’nin en çok izlenen reality şov programı olan Love Island yarışmacıları arasında skandal. Georgia Harrison eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini internette yaymakla suçladı. Özellikle Whatsapp gruplarında yaygınlaşan video, magazin dünyasına bomba gibi düştü.

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Bir milyon takipçisi olan Georgia Harrison, yaptığı bir açıklamada şunları dile getirdi:

"İzinsiz çekilen ve internette yayılan tüyler ürpertici videoyu başkalarına göndermeden önce kız kardeşlerinizi, annelerinizi, kızlarınızı, kız arkadaşlarınızı düşünün. Web siteleri videoyu kaldırmayı kabul ederken Whatsapp gruplarında çılgınca yayılmaya devam ediyor. Bunun kötü bir şey olduğunu kabul edin ve lütfen videoyu paylaşmayın. Öncelikle ona şüphenin faydasını vermeliydim ve sadece doğru şeyi yapacağını ummalıydım, kısmen utandığım ve sadece uzaklaşmasını istediğim için ama utanacak hiçbir şeyim yok, biriyle özel mülkiyette olduğum için birçok kez birlikte bulundum ve ona güveniyordum / aşıktım."

LOVE ISLAND YILDIZINI YALANLADI

Georgia Harrison eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini tanıdıklarına göstermekle suçladı. Stephen Bear ise eski kız arkadaşı Georgia Harrison'la çıktıkları sırada evinde gizli bir kayıt yaptığını reddetti. Video hakkındaki spekülasyonları reddeden Stephen Bear, Tayland'da birlikte zaman geçirmelerinden bu yana 2 yıldır Georgia'yı görmediğini iddia etti.

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Stephen'ın kayıtları reddetmesinin ardından Georgia, aralarında geçen yazılı bir konuşmayı paylaşarak yalancılıkla suçladı ve kendisini mahkemeye vereceğini açıkladı.

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