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Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

03.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da natürist olduğunu iddia eden Alejandro Colomar isimli genç adam, sokaklarda çıplak dolanmak suçundan defalarca para cezasına çarptırıldı. Suçlamalara ilişkin gerçekleşen mahkemeye katılmak için Valensiya'da gerçekleşen mahkemeye katılan Colomar, oraya da çıplak gitti.

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

29 yaşındaki Alejandro Colomar, İspanya'nın Valensiya sokaklarında birden fazla kez çırılçıplak halde dolaştığı için 3.000 euro para cezasına çarptırılmıştı ve bu cezalar tekrarlandı.

MAHKEMEYE DE ÇIPLAK GELDİ

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Bunun yasa dışı olmadığını iddia eden ve kendini çıplak ilan eden Colomar, 27 Eylül Salı günü aldığı çok sayıda para cezasına itiraz etmek için adliyeye bile tamamen soyunmuş halde geldi. Polis uzun çabaları sonunda Colomar'ı binaya girmeden önce giyinmeye ikna etti.

'NATÜRİST' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

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Mahkemede konuşan genç adam, çıplaklığıyla sorun yaşayan tek kişinin polis olduğunu söyledi ve evden her çıkışında polislerin kendisini durdurduğunu iddia etti. Kendini bir natürist olarak tanımlayan Colomar, bedensel ve zihinsel anlamda çıplak ve şeffaf bir yaşam güttüğünü açıkladı.

ÖYLE BİR YASA YOK

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Bir Amerikan bilişim güvenlik firmasında bilgisayar bilimcisi olarak uzaktan çalışan Colomar, yaptığı araştırmaların sonucunda kendisini çıplak dışarı çıkmaktan alıkoyan bir yasa olmadığını da keşfetti. Genç adam içinde olduğu durumu haklarının ihlali olarak görüyor ve kendisini durdurmak isteyenlere karşı kendini savunmayı planlıyor.

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Yasadaki bazı belirsizlikler de buna olanak tanıyor çünkü bazı bölgelerde çıplaklıkla ilgili kurallar netleştirilmemiş. Colomar'ın avukatı bunun para cezalarından bazılarının düşürülmesi için kendilerine olanak tanıdığını ancak davanın hala devam ettiğini açıkladı.

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mahkeme çıplak
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