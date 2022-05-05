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Çır Şelalesi ve lalelerle bezenen Bingöl Ovası doğaseverleri cezbediyor

05.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ilıcalar beldesinde karların erimesiyle oluşan ve sarp kayalıklar arasında 50 metre yüksekten akan şelale ile kırmızı laleler ve sarı çiçeklerle kaplı ova, ilkbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi: - "Bu güzellikler bizler için hem yaşama sevinci hem de güzel görüntülerle arşiv oluşturuyoruz. İnsanların doğaya açılmasını arzuluyoruz"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ/AYDIN ARIK - Karların erimesiyle 50 metre yükseklikten akan Çır Şelalesi ile kırmızı laleler ve sarı çiçeklerle süslenen Bingöl Ovası, ilkbaharda ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Bingöl, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.

Ilıcalar beldesinde bulunan Çır Şelalesi ile Gözeler köyü mevkisinde yetişen kırmızı laleler ve sarı çiçeklerin bulunduğu Bingöl Ovası, doğa ile iç içe vakit geçirmek, ilkbaharda oluşan güzellikleri objektiflerine yansıtmak isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Kentin bu doğal güzellikleri, valilik, belediye, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği tarafından 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 2. Fotosafari Yarışması'yla çok sayıda fotoğraf sanatçısını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, AA muhabirine, Bingöl'ün coğrafi güzellikleriyle Türkiye'nin nadide illerinden biri olduğunu söyledi.

- "Fotoğrafçıları cezbedebilecek bir şehir"

Her yıl ilkbaharda Çır Şelalesi ile Bingöl Ovası'nı ziyaret ettiklerini anlatan Elçi, "Bu güzellikler bizler için hem yaşama sevinci hem de güzel görüntülerle arşiv oluşturuyoruz. İnsanların doğaya açılmasını arzuluyoruz." dedi.

"Bingöl Türkiye'nin en sıcak illerinden Diyarbakır'a bir tarafıyla da Erzurum'a komşu bir il. Türkiye'nin en soğuk ve en sıcak illeri arasında bir şehir." diyen Elçi, bu nedenle kentte dört mevsimin dolu dolu yaşandığını belirtti.

Elçi, "Bingöl, şelaleleri, dereleri, nehirleriyle inanılmaz güzel bir şehir. Fotoğrafçıları cezbedebilecek bir şehir. Ovaları, dağlarıyla fotoğrafçılara eşsiz güzellik sunabilmekte." diye konuştu.

2019'da Türkiye'nin en çok katılımlı Fotosafari Yarışması'nı kentte düzenlediklerini dile getiren Elçi, bu yıl da yoğun talep üzerine yarışmayı ilkbaharda yapmak istediklerini aktardı.

Elçi, yarışma süresince her gün 10 aracın hazır olacağını anlatarak, "Fotoğrafçılar gitmek istedikleri yere gidebilecekler. Burada önceliğimiz kuzey ilçeler olacak. Merkezde havalar ısınmaya başladı ama kuzey ilçelerimiz henüz ilkbaharı yaşayamadı. Zaman içinde kuzey ilçelerimiz de foto safariye uygun hale gelecektir. Tek sıkıntımız kayalıklardan inerken yaşanan zorluk. Çır Şelalesine ulaşılabilecek ahşap merdivenlerden yol yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatçısı Yücel Albayrak da Çır Şelalesi'nde çok güzel görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, "Karların erimesiyle Çır Şelalesi çok coşkulu bir şekilde akıyor. Bu şelaleyi görmek için fotoğrafçıları ve doğaseverleri bekliyoruz." dedi.

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