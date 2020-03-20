YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çırçır, Rami ve İslambey mahalleleri ilaçlandı

Çırçır, Rami ve İslambey mahalleleri ilaçlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.03.2020 16:50 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çırçır, Rami Yeni, Cuma Akşemsettin mahalleleri ile İslambey Caddesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.Çalışmalarda cadde ve sokaklar tankerlerle yıkanırken, süpürge araçlarıyla süpürüldü.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çırçır, Rami Yeni, Cuma Akşemsettin mahalleleri ile İslambey Caddesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Çalışmalarda cadde ve sokaklar tankerlerle yıkanırken, süpürge araçlarıyla süpürüldü. Ayrıca çöp konteynerleri yıkama ve dezenfekte araçlarıyla temizlendi. Bu temizlik işleminin ardından bina girişleri, dükkan girişleri dezenfekte edildi. Dezenfeksiyon işlemleri Eyüpsultan Belediyesi tarafından özel olarak oluşturulan dezenfeksiyon ekibi tarafından yapıldı. Büyük bir titizlikle sürdürülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm ilçe genelinde her gün düzenli olarak devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

Fatsa’da ev yangını

Fatsa’da ev yangını

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
13:17
İkindi
16:41
Akşam
19:23
Yatsı
20:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.