Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması

İtalya Ligi takımlarından Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Fenerbahçe'den yeni transfer Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.
Ciro Immobile; Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacakları maç öncesinde Vedat Muriqi'nin Lazio için iyi bir transfer olduğunu açıkladı.
30 yaşındaki tecrübeli golcü Ciro Immobile: "Vedat Muriqi, benden ve Joaquin Correa'dan farklı bir forvet. Daha çok Felipe Caicedo'ya benzer bir oyunu var diyebiliriz. Kosovalı beni iyi tanır ve sahada nerelere hareketleneceğimi bilir. Vedat, bize çok katkı sağlayacak." açıklamasını yaptı.
Terim ile Alanyasporlu yıldız arasında gerginlik!
Fatih Terim, VAR'a tepki gösterdi!
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Fenerbahçe, yıldız oyuncunun sözleşmesini resmen feshetti!
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
İşte Sergen Yalçın'ın yeni planı: Larin ve Aboubakar
Merih Demiral'ın tek rakibi Ronaldo
Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
Avcı, F.Bahçe maçında sahada! İşte yeni takımı
'Beşiktaş’ın teklifini düşünmeden kabul ettim'
Kadir Dağlı, Balıkesirspor’u icraya verdi
Juventus, Crotone ile berabere kaldı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Okuyucu Yorumları 0 yorum