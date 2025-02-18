Ciro Immobile ile takımdan ayrılıyor! Ailesi İtalya'ya döndü... Kartal planını belirledi!

Üst üste iki galibiyet alarak en azından Avrupa hedefine yaklaşan Beşiktaş, bu hafta ligin üst sıralarında yer alan Eyüpspor'a konuk olacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımda savunma oyuncularının performansını daha da artırıp, orta sahada da Joao Mario ve Alexander-Oxlade Chamberlain'i daha çok oynatmak istiyor. Ancak Norveçli hocanın henüz aşamadığı ise, golcülerin performansı oldu.

SEZON BAŞI FORMUNU KORUYAMADI!

Sezona gollerle başlayan ve taraftarında sevgisini kazanan Ciro Immobile, Daha sonrasında fazlasıyla form düşüklüğü yaşadı. ocak ayından itibaren 9 resmi maçta görev yer alan İtalyan golcü, yalnızca Bodrum FK'ya karşı 1 gol kaydetti.

AİLESİ İTALYA'YA DÖNDÜ!

Serdal Adalı, transfer döneminin kapanmasıyla beraber gelecek sezonun çalışmalarının başladığını belirtmişti. Beşiktaş'ın sezon sonundaki planı, ailesi İtalya'ya dönen Ciro İmmobile ile vedalaşarak yerine yeni bir isim için düğmeye basmak.