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Cirque du Soleil'den Messi gösterisi

İSPANYA HABERLERİ  | 11.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

Canlı gösteri topluluğu Cirque du Soleil, Arjantinli futbolcu Messi'yi konu alan bir gösteri sahneleyecek.

Cirque du Soleil'den Messi gösterisi

Dünyaca ünlü canlı gösteri topluluğu Cirque du Soleil, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi konu alan bir gösteri sahneleyeceklerini açıkladı. Cirque du Soleil'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre grup, Barcelona Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi'yi konu alan yapımla 2019'da turneye çıkacak.

Açıklamada konuya ilişkin duygularını aktaran Messi, "Hakkımda bir prodüksiyon yapmayı düşünmeleri inanılmaz. Daha önce gösterilerini izlemiş biri olarak herkesi şaşırtacaklarına şüphem yok. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı. 1984'te kurulan Kanada merkezli topluluk, orijinal canlı müzikler eşliğinde gerçekleştirdikleri koreografiler ile akrobasiyi birleştiren gösterileriyle tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
messi İspanya La Liga barcelona Cirque du Soleil

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