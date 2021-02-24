Çıtır çıtır, sağlıklı mı sağlıklı: Ispanaklı ve sarımsaklı ekmek tarifi!

Hem sağlıklı hem aperatif hem de pratik yemek tarifi bulmak gerçekten çok zor. O yüzden bu sebzeli tarife sıkı sıkıya sarılalım. Bu tarif özellikle hafta sonu kahvaltılarının baş tacı olmaya aday.

ISPANAKLI VE SARIMSAKLI EKMEK MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı tereyağ

3 yemek kaşığı ıspanak

6/7 adet mozzarella peyniri

5/6 adet enginar kalbi

göz kararı sarımsak

1 fiske tuz, karabiber

1 adet baton ekmek

1 fiske parmesan peyniri

(2-3 Kişilik - 30 dakika)

ISPANAKLI VE SARIMSAKLI EKMEK YAPILIŞI

İç harcımızı hazırlamak için tereyağı, ıspanak, mozzarella peyniri, enginar kalbi, sarımsak ile tuz ve karabiberi mutfak robotundan geçiriyoruz.

İnce uzun baton ekmeğimizi 5 eşit parçaya ayırarak içindeki hamurlu kısmı boşaltıyoruz.

Ispanaklı harcımızı boşalttığımız ekmek parçalarının içine ekliyoruz ve ekmekleri fırın tepsisine diziyoruz. Yumurta fırçası yardımıyla ekmeklerin üzerine zeytinyağı sürüyoruz.

300 derecelik fırında 5-10 dakika çıtır çıtır olmasını bekliyoruz.

Afiyet olsun!

Püf Noktası

Servis yaparken üzerine parmesan peyniri serpiştirmenizi öneririz.



