Çıtır çıtır, sağlıklı mı sağlıklı: Ispanaklı ve sarımsaklı ekmek tarifi!

Hem sağlıklı hem aperatif hem de pratik yemek tarifi bulmak gerçekten çok zor. O yüzden bu sebzeli tarife sıkı sıkıya sarılalım. Bu tarif özellikle hafta sonu kahvaltılarının baş tacı olmaya aday.
ISPANAKLI VE SARIMSAKLI EKMEK MALZEMELERİ
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 3 yemek kaşığı ıspanak
- 6/7 adet mozzarella peyniri
- 5/6 adet enginar kalbi
- göz kararı sarımsak
- 1 fiske tuz, karabiber
- 1 adet baton ekmek
- 1 fiske parmesan peyniri
(2-3 Kişilik - 30 dakika)
ISPANAKLI VE SARIMSAKLI EKMEK YAPILIŞI
- İç harcımızı hazırlamak için tereyağı, ıspanak, mozzarella peyniri, enginar kalbi, sarımsak ile tuz ve karabiberi mutfak robotundan geçiriyoruz.
- İnce uzun baton ekmeğimizi 5 eşit parçaya ayırarak içindeki hamurlu kısmı boşaltıyoruz.
- Ispanaklı harcımızı boşalttığımız ekmek parçalarının içine ekliyoruz ve ekmekleri fırın tepsisine diziyoruz. Yumurta fırçası yardımıyla ekmeklerin üzerine zeytinyağı sürüyoruz.
- 300 derecelik fırında 5-10 dakika çıtır çıtır olmasını bekliyoruz.
- Afiyet olsun!
Püf Noktası
Servis yaparken üzerine parmesan peyniri serpiştirmenizi öneririz.
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