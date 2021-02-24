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Çıtır çıtır, sağlıklı mı sağlıklı: Ispanaklı ve sarımsaklı ekmek tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.02.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Ispanağıyla enginarıyla, sarımsağıyla peynirleriyle tam bir lezzet şölenine hazır olun. Ekmek içini boşalttık ve tadına doyulamayan sağlıklı mı sağlıklı, çıtır mı çıtır bir ekmek ortaya çıkardık. Eminiz denemeden edemeyeceksiniz.

Hem sağlıklı hem aperatif hem de pratik yemek tarifi bulmak gerçekten çok zor. O yüzden bu sebzeli tarife sıkı sıkıya sarılalım. Bu tarif özellikle hafta sonu kahvaltılarının baş tacı olmaya aday.

ISPANAKLI VE SARIMSAKLI EKMEK MALZEMELERİ

  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 3 yemek kaşığı ıspanak
  • 6/7 adet mozzarella peyniri
  • 5/6 adet enginar kalbi
  • göz kararı sarımsak
  • 1 fiske tuz, karabiber
  • 1 adet baton ekmek
  • 1 fiske parmesan peyniri

(2-3 Kişilik - 30 dakika)

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ISPANAKLI VE SARIMSAKLI EKMEK YAPILIŞI

  • İç harcımızı hazırlamak için tereyağı, ıspanak, mozzarella peyniri, enginar kalbi, sarımsak ile tuz ve karabiberi mutfak robotundan geçiriyoruz.
  • İnce uzun baton ekmeğimizi 5 eşit parçaya ayırarak içindeki hamurlu kısmı boşaltıyoruz.
  • Ispanaklı harcımızı boşalttığımız ekmek parçalarının içine ekliyoruz ve ekmekleri fırın tepsisine diziyoruz. Yumurta fırçası yardımıyla ekmeklerin üzerine zeytinyağı sürüyoruz.
  • 300 derecelik fırında 5-10 dakika çıtır çıtır olmasını bekliyoruz.
  • Afiyet olsun!

Püf Noktası

Servis yaparken üzerine parmesan peyniri serpiştirmenizi öneririz.

Sarımsaklı Pizza EkmekSarımsaklı Pizza Ekmek


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