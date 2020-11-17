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Çıtır çıtır, tam ölçülü: Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.11.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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Çıtır çıtır, tam ölçülü: Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Sevilen sokak lezzetlerinden olan tulumba tatlısını, ölçüsü tam yerinde ve çıtır çıtır lezzetli bir şekilde evde hazırlamanız mümkün. Tarifimizi bir kenara not edin, tatlının tadına bakan herkes nasıl yapıldığınız size soracağı kesin :)

Sokakta, tatlı arabasında satılan geleneksel lezzetimizi bugün evimizde pişireceğiz. Şerbetli tatlıların şahı, çıtır tulumbas tatlısının malzemeleri ve yapılışı geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

4 adet yumurta
5 kahve fincanı su
5 kahve fincanı un
1,5 yemek kaşığı tereyağı
Bir çimdik tuz
2 su bardağı su (şerbet için)
Yarım kg toz şeker
1/2 adet limonun suyu
Sıvı yağ

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayacağız çünkü şerbetin soğuması gerekecek. İki bardak suyu, yarım kilo şekkeri ve limonu tencereye alın ve kaynatın. Şerbet kaynayınca altını kapatıp soğumaya bırakın.

Tereyağı ve suyu bir tencereye alın. Su kaynamaya başlayınca yavaş yavaş unu ilave ederek bir yandan da karıştırın. Karışımı 5 dakika pişirin ve ocaktan alın.

Hamurun soğumasını bekleyin. Hamur soğuduktan sonra yumurtaları içine kırıp tuzu ilave edin ve yoğurun.

Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına alın. Bol miktardaki sıvı yağı derin bir tavaya koyun ve kızışmasını bekleyin. Sıkma torbasından hamuru sıkın. Tulumba tatlısının uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Yağın içine bıraktığınız tatlı hamurlarını kızartın ve kızarır kızarmaz soğuk şerbetin içine koyun. Hamurların şerbeti çekmesi için 20 dakika şerbetin içinde bekletin.

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