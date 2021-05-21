Citroen C3’ün üretimi 1 milyonu geçti

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de Groupe PSA Türkiye çatısı altında temsil edilen dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Citroen, B segmentindeki modeli C3 ile önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, sınıfının en sevilen modelleri arasında yer alan C3 ile önemli bir başarıya imza attı. İlk olarak pazara sunulduğu 2002 yılından bugüne toplam 4,5 milyon üretilen Citroen C3, 2016 yılında tanıtılan üçüncü nesil modeliyle de 1 milyon üretim adedini geride bıraktı.

Bu rakamlarla Citroen’in dünya çapında en çok satan modeli haline gelen C3, aynı zamanda üçüncü nesliyle yeni bir tasarım yaklaşımına da öncülük etti ve markaya yeni bir ivme kazandırdı. Başarısını her geçen yıl yeni tasarım ve donanım özellikleriyle daha da artıran çok yönlü şehir otomobili C3, Avrupa pazarında da kendi segmentinin en iyi 7 aracı arasındaki yerini aldı.

2020 yılında ise Citroen C3’ün güçlü yönleri, yapılan iyileştirmelerle daha da pekiştirildi. Bu kapsamda devreye alınan yeni ön tasarım, artırılmış konfor özellikleri, “Advanced Comfort” koltukları ve 97 farklı kişiselleştirme kombinasyonuyla günlük hayatı kolaylaştıran birçok modern donanım C3’e entegre edildi.