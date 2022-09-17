YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Citroen e-C4 ekimde Türkiye'de

Citroen e-C4 ekimde Türkiye'de

17.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ekimde Türkiye'de satışa çıkacak

İSTANBUL (AA)- Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4, ekimde Türkiye’de satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, tamamen elektrikli e-C4 ile elektrikli mobilite hamlesini devam ettiriyor. Mobilite dünyasının her alanına değen ve herkes için erişilebilir mobilite sunmaya odaklanan Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü ekim ayında Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Hem erişilebilir hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü olan e-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek rakiplerinin çoğundan daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor. e-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da daha konforlu hale getiriyor.

- Yüksek menzil ile hem konforlu hem de tamamen elektrikli sürüş keyfi

e-C4, günlük kullanım için ideal çözümü sunuyor. Aracın kullanım kolaylığı çoğu kullanıcının günlük kullanımını; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve karbondioksit içermeyen bir sürüşle karşılıyor.

50 kWsa kapasitesindeki batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya Wall Box aracılığıyla şarj edilebiliyor. Onaylı 350 km (WLTP döngüsü) menzili sayesinde bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor. Ayrıca, hem dikkati çekici iç hacmi hem de optimize edilmiş ağırlığı sayesinde günlük kullanımda maksimum konfor ve menzil sunuyor.

- 100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada şarj

e-C4, günlük mobilite ihtiyacını daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe yolculukları kolaylaştıran özellikler sunuyor.100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde uzun yolcukları daha stressiz hale getiriyor.

30 dakikada batarya yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryanın tamamen dolmasını beklemek yerine bataryayı yüzde 80'e kadar şarj ederek yola çıkmak daha avantajlı hale geliyor.Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen e-C4’te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY ve Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu "Connect" fotoğraf sergisini açtıTHY ve Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu "Connect" fotoğraf sergisini açtı
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladıBeşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıAdana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Citroen serbest piyasada dolar

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:39
Öğle
13:04
İkindi
16:33
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.