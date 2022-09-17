Citroen e-C4 ekimde Türkiye'de

İSTANBUL (AA)- Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4, ekimde Türkiye’de satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, tamamen elektrikli e-C4 ile elektrikli mobilite hamlesini devam ettiriyor. Mobilite dünyasının her alanına değen ve herkes için erişilebilir mobilite sunmaya odaklanan Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü ekim ayında Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Hem erişilebilir hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü olan e-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek rakiplerinin çoğundan daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor. e-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da daha konforlu hale getiriyor.

- Yüksek menzil ile hem konforlu hem de tamamen elektrikli sürüş keyfi

e-C4, günlük kullanım için ideal çözümü sunuyor. Aracın kullanım kolaylığı çoğu kullanıcının günlük kullanımını; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve karbondioksit içermeyen bir sürüşle karşılıyor.

50 kWsa kapasitesindeki batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya Wall Box aracılığıyla şarj edilebiliyor. Onaylı 350 km (WLTP döngüsü) menzili sayesinde bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor. Ayrıca, hem dikkati çekici iç hacmi hem de optimize edilmiş ağırlığı sayesinde günlük kullanımda maksimum konfor ve menzil sunuyor.

- 100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada şarj

e-C4, günlük mobilite ihtiyacını daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe yolculukları kolaylaştıran özellikler sunuyor.100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde uzun yolcukları daha stressiz hale getiriyor.

30 dakikada batarya yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryanın tamamen dolmasını beklemek yerine bataryayı yüzde 80'e kadar şarj ederek yola çıkmak daha avantajlı hale geliyor.Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen e-C4’te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor.

