Citroen e-Jumpy, 2021 yılının Vanı seçildi

İSTANBUL(AA) - I-VOTY jürisi tarafından Aralık 2020’de “2021 Yılın Uluslararası Vanı” seçilen Citroen e-Jumpy, bu sefer de L’Argus tarafından “2021 Yılın Vanı” seçildi.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, bu ödüller, 2020’de yüzde 15,2 pazar payı ile Fransa’da en çok satan üç kompakt van arasında yer alan Jumpy'nin satış performansını destekliyor.

L’Argus ödülü, gazeteciler, değerlendirme uzmanları ve özellikle hafif ticari araç sorunlarıyla ilgilenen profesyonellerden oluşan bir jüri tarafından veriliyor ve bu yönüyle sektör ve markalar için büyük önem arz ediyor. Bu ödül, Citroen’in ürün ve hizmetler açısından profesyonellerin gereksinimlerini doğru bir şekilde ele alma kararlılığını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen CEO'su Vincent Cobee, 2021 yılının Vanı ödülünü almanın gurur verici olduğunu belirterek, "Jumpy'nin elektrikli versiyonu, profesyonellere yeni ulaşım zorluklarına çözüm sunuyor. Ürün bir yana, ödül, müşterilerimizin her biri ile yıllar içinde kurduğumuz güven ilişkisini otaya koyuyor. Amacımız, kişiselleştirilmiş çözümlerle onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve rahatlatmak. Uzman gazetecilerden oluşan bir jüri tarafından verilen bu ödül, bu modelle ilgili ticari hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak."