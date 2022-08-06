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Citroen'den ağustos ayına özel faizsiz kredi fırsatı

06.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citroen'den ağustos ayına özel faizsiz kredi fırsatı

İSTANBUL (AA) - Citroen, otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcılara ağustos ayına özel avantajlı kampanyalar sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen C3, tüm modellerde geçerli 35 bin TL için 12 ay faizsiz kredi seçeneğiyle 461 bin TL'den başlıyor. C4 modelinde ise 55 bin TL için 12 ay vadeyle faizsiz kredi sağlanıyor. 90 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0,89 faiz uygulanıyor.

Citroen C3 Aircross SUV modelinde 55 bin TL için 12 ay vadede faiz uygulanmıyor.

Berlingo Kombi, Berlingo Van ve Jumpy modellerinde 85 bin TL'ye kadar 12 ay vadede sıfır faizle kredi imkanı sağlanıyor. 130 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanı müşterilere sunuluyor.

Jumpy Van için 95 bin TL'ye kadar 12 ay vadede faizsiz kredi imkanı sağlanırken, 100 bin TL'ye 18 ay vadeli ve yüzde 0,89 faiz oranlı kredi müşterileri bekliyor. Jumper modelinde ise 120 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL'ye 18 ay vadeli ve yüzde 0,89 faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşturuluyor.

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