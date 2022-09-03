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Citroen’den eylüle özel SUV modellerde avantajlı kampanya

03.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 model Citroën C3 Aircross SUV için 612 bin TL’den başlayan fiyatlarla 80 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı sunulurken C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi ile müşterilere sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Citroen, eylülde SUV modelleri için sıfır faiz veya takas fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroën , eylül ayında sunulan kampanyalarla SUV otomobil sahibi olmak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Segmentinin en geniş iç mekânıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroën C3 Aircross SUV için 612 bin TL’den başlayan fiyatlarla 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ve 30 bin TL takas desteği seçeneği sunuyor.

2022 model yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi ise 170 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ve 40 bin TL takas desteği seçeneğiyle 935 bin TL’den başlayan fiyatlarla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

- Citroën C3 Aircross, güçlü tasarımı, zengin kişiselleştirme imkânı ve modüler yapıysa B-SUV’un gözdesi

Citroën C3 Aircross SUV, Türkiye'de yüksek verimlilik seviyesine sahip PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor. Benzinli güç ünitesi olarak ödüllü 1.2 PureTech 130 HP motor yer alıyor. Dizel güç ünitesi olarak ise yüksek verimliliğiyle bilinen 1.5 BluHDİ 120 HP motor seçeneği bulunuyor. Her iki motor seçeneğine de EAT6 otomatik vites eşlik ediyor ve Start & Stop sistemine sahip olmasıyla kolay bir kullanım sağlanıyor.

- Dinamik, güçlü, modern ve konforlu SUV Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross SUV yollara çıktığı ilk günden bu yana 85 ülkede satışa sunulurken, Türkiye'de de oldukça yüksek satış adetlerine ulaşmayı başardı. Daha modern ve güçlü bir tasarıma kavuşan yeni C5 Aircross SUV, yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bırakan Citroën’in yeni tasarım dilini benimsiyor.

Ön bölüm, daha dikey ve modern olacak şekilde yeniden yorumlanırken bu yaklaşım otomobilin karakterini daha da güçlendirdi. Keskin hatlar ve kademeli dikey yapı yeni C5 Aircross SUV’un yolda daha güçlü bir duruş sergilemesini sağlıyor. Yeni C5 Aircross SUV, yüksekte konumlandırılan yatay motor kaputu, yandaki krom C imzası, 360° cam alanların etkisiyle havada süzülüyor gibi görünen tavan ile kendine özgü bir duruş ortaya koyuyor.

Yeni C5 Aircross SUV, 230 mm yerden yüksekliği, 720 mm’lik lastik çapları, tavan rayları ve Airbump ile güven veren SUV özellikleri sergilerken yola hakim sürüş pozisyonu SUV sürüş hissini tamamlıyor. Dış tasarımı daha lüks ve çekici hale getirme hamlesinin ardından, yeni C5 Aircross SUV’un iç tasarımına da daha dinamik ve rafine bir görünüm kazandırıldı.

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