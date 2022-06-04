Citroen'den haziran kampanyası

İSTANBUL (AA) - Citroen, haziran ayında da kredi fırsatları ve nakit indirimi kampanyalarını tüketiciyle buluşturuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler veya indirimli nakit alım seçeneklerini müşterilerine sunan şirket, ay boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor.

Citroen C3, tüm versiyonları için sunulan 35 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 55 bin TL için 12 ay ve 0,89 faizli kredi imkanlarıyla satışa sunuluyor.

Haziran ayında Citroen C3 Aircross SUV model ailesine 55 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkanı veya 90 bin TL için 12 ay vade ve 0,89 faizli kredi kullanılarak sahip olunabiliyor.

Güçlü tasarıma sahip Citroen C4 modeli ise 55 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 90 bin TL için 12 ay vade ve 0,89 faiz kredi imkanıyla sunuluyor.

Citroen C5 Aircross SUV modeli 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vade ve 0,99 faizli kredi seçenekleriyle Citroen showroomlarında yer alıyor. Citroen Berlingo Kombi, 85 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya130 bin TL için 12 ay vade ve 0,89 faizli kredi seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.

Bunun birlikte Citroen, ticari araç satın almayı planlayan müşterilerini 6-18 Haziran tarihlerinde beş farklı ilde gerçekleştireceği roadshow etkinliğine davet ediyor.

İstanbul, Sakarya, İzmir, Bursa ve İzmit’te gerçekleştirilecek roadshow etkinliğine katılan katılımcılar Citroen ticari araç ürün gamını yakından inceleme ve Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy Spacetourer, Jumpy Cityvan, Jumper 13m3, Jumper 15m3 ve Jumper Karavan modelleri ile test sürüşü yapma fırsatına sahip olacak.

Test sürüşüne katılan katılımcılara Citroën, ticari araç satın almaya karar veren müşteriler için araç satın alırken kullanabilecekleri 7 bin 500 TL indirim çeki hediye ediyor.

