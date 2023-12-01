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"City Group, Türkiye'den kulüp satın alacak!" Manchester City'nin sahibinden dikkat çeken yatırım hamlesi

01.12.2023 19:39 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Manchester City'nin sahibi City Group, Türkiye'den takım almaya hazırlanıyor. Manchester City futbol akademisinde antrenörlük görevini üstlenen Mustafa Alper Avcı, City Group'un Türkiye'den kulüp alma düşüncesinin olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de yer alan dünya devi Manchester City'nin sahibi City Group'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Manchester City'nin akademisinde antrenör olan Mustafa Alper Avcı, altyapı modeli, ülkemizdeki altyapı sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Avcı, City Group'un Türkiye'de takım satın alma düşüncesinin olduğunu ifade etti. Radyospor'a konuşan Mustafa Alper Avcı, şu ifadeleri kullandı;

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"İngiltere ve Türkiye'deki altyapılar arasındaki farkı anlatmaya programımızın süresi yetmez. İngiltere ile ülkemiz arasında organizasyon ve tesisleşme alanında çok ciddi bir fark var. Ülkemizde altyapıda tesisleşme konusunda ciddi problemler var. Manchester City'de kişilerden ziyade önemli olan organizasyon, sistem şahıslardan daha üstün. Ülkemizde altyapılarda tesisleşme konusunda ciddi adımların atılması lazım."

"TÜRKİYE'DEN TAKIM ALMA GİBİ BİR DÜŞÜNCE VAR"

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"City Group dünyanın birçok ülkesinde futbola yatırım yapan şirket. City Group'un satın aldığı takımlar içerisinde en önemlisi Manchester City bunun dışında Palermo, Troyes ve Girona bu takımlardan bazıları. City Group'un Türkiye, Finlandiya ve Kore'de takım satın alma gibi bir düşüncesi var. Umarım bu gerçekleşir ve ülkemizde örnek bir model oluşur."

City Football Group'un takımları ise şöyle;

Manchester City, New York City, Mymbai City, Girona FC , Palermo, Troyes, Bahia, Lommel SK, Yokohama Marinos, Sichuan Jiuniu, Montevideo Turque ve Melbouerne City.

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