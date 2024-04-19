Çizgi kitap kahramanı "Şakrak" Erzincan’da çocuklarla buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu koordinasyonunda hazırlanan “Erzincan’a İyilik Yakışır” organizasyonunda Erzincanlı çocuklar ve ebeveynlere yönelik interaktif seminer programları, depremzede çocuklar için oyuncak hediye kampanyası ve “Mutlu Çocuklar İçin Özgür Filistin” temalı uçurtma farkındalığı düzenlenecek. Erzincan’ın semalarında ve deprem bölgesinde eş zamanlı olarak uçurulacak olan Filistin temalı uçurtmalarda vefat eden Filistinli çocukların isimleri yazacak.

Yerli ve milli ürünlerin önemi, kültürlerarası diyalog, dezavantajlı yaşamda farkındalık ve oyunun iyileştirici etkisini anlatmak amacıyla hazırlanan Türkiye’nin yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak, Erzincan Valiliğinin düzenlediği programa konuk oldu.

Türkiye’den dünyaya açılan ilk ve tek yerli kitap karakteri, iyilik kahramanı, kültür elçisi Şakrak ve yapımcı, yazar Ayşe Gül Kara Zorlu’nun hazırlayıp sunduğu interaktif programda “kitap okumanın önemi, kitap okumanın iyi insan olmaya etkisi, yerli üretmenin farkındalığı, başarının altın anahtarları, değerler ve hayal kurmanın geleceğe etkisi anlatılarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda mutluluğun paylaşılarak artacağı eğitici oyunlarla aktarıldı.





