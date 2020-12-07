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Cizre Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında boş durmadı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.12.2020 18:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile 56 saat süren iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gece gündüz cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamayı fırsata çevirerek, cadde, sokak ve kaldırımlarda hem temizlik hem yıkama çalışması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile 56 saat süren iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gece gündüz cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamayı fırsata çevirerek, cadde, sokak ve kaldırımlarda hem temizlik hem yıkama çalışması gerçekleştirdi. Cuma Akşamı başlayan ve bugün sabah 05.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri ilçenin en işlek caddeleri olan İdil Caddesi, Mem u Zin Bulvarı ve Orhan Doğan Caddesini yıkayarak tertemiz hale getirdi.

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