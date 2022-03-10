Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediye maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları yapıldı.

Takımın antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, play-off etabını oynamak için bu takımı kurduklarını söyledi. Deplasmanda iki gün sonra karşılaşacakları Bursa Büyükşehir Belediyespor'un iyi bir takıma sahip olduğunu ifade eden Cıvıldak, "İnşallah önümüzdeki 2-3 maçı kazanıp, hedeflediğimiz yerde ligi bitireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Oyunculardan Caner Ekrem Çiçekoğlu da 2 ay önce katıldığı takımda iyi bir uyum yakaladığını, ligde kalan 4 maçta en iyi neticeyi almak istediklerini belirtti. Çalışmalarını en iyi şekilde sürdürdüklerini aktaran Çiçekoğlu, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu maçtan galip gelip puan ve puanlar almaya çalışacağız. Son 4 haftaya bakarsak şampiyonluğa oynayan bir takımla diğer 3 takım da play-off'taki rakiplerimiz'' dedi.

Oyunculardan Can Ayvazoğlu ise ligin kalan 4 maçından en iyi sonucu alarak play-off'a katılmak istediklerini kaydetti.

